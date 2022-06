Des touristes sud-coréens à Phu Quoc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Korea Tourism Organization (KTO - Organisation sud-coréenne du Tourisme) a organisé le 22 juin une rencontre avec des agences de gestion du tourisme et des entreprises de voyage au Vietnam pour promouvoir le tourisme MICE (réunions, congrès, conventions et voyages de gratification) après le COVID-19.



L’événement a réuni 25 agences et organisations sud-coréennes, plus de 150 agences de voyage et gestionnaires vietnamiens.



Le tourisme sud-coréen apprécie toujours le potentiel du marché du MICE au Vietnam, a affirmé Lee Jae Hoon, représentant en chef de la KTO au Vietnam, ajoutant que son organisation saluait toujours la coopération avec les entreprises vietnamiennes dans ce secteur. Il a en outre déclaré espérer que ce programme créerait plus d'opportunités pour une coopération plus approfondie entre les deux parties.



De son côté, Pham Van Thuy, vice-directeur général de l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, a demandé à la KTO de collaborer étroitement avec son Administration pour créer des conditions plus favorables aux voyages entre les deux pays.



La République de Corée est actuellement considérée comme le centre du tourisme MICE en Asie.