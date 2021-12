Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Vuong Dinh Hue, en tête d’une délégation de haut rang de l'AN, est arrivé Séoul le 12 décembre, entamant une visite officielle en République de Corée, sur invitation de son homologue sud-coréen Park Byeong-seug.

A cette occasion, le chef de l’organe législatif vietnamien a accordé une interview à la presse sud-coréenne au sujet du partenariat de coopération stratégique Vietnam – République de Corée.

Le 27 novembre 2019, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) a rencontré le président sud-coréen Moon Jae-in. Photo : VNA

Le président de l'AN Vuong Dinh Hue a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance et souhaitait développer ses relations avec la République de Corée. Durant les 30 ans de l'établissement de relations diplomatiques, les relations de coopération Vietnam-République de Corée a connu un bel essor notamment après le reclassement des relations bilatérales au partenariat de coopération stratégique en 2009. Pour l’heure, la République de Corée est le partenaire de premier rang du Vietnam dans divers domaines, tandis que le Vietnam est un partenaire clé de la République de Corée dans sa politique «tournée vers le Sud» (New Southern policy).

Selon Vuong Dinh Hue, la pandémie de COVID-19 a posé de nombreux défis pour la communauté internationale et régionale, y compris le Vietnam et la République de Corée. Pourtant, avec la détermination des hauts dirigeants des deux pays, les relations de coopération Vietnam – République de Corée continuent d'être maintenue, à travers de nombreux rencontres directes, réunions virtuelles.

Le Vietnam et la République de Corée ont rapidement achevé les procédures de ratification de l’Accord de partenariat régional économique global (RCEP), pour son entrée en vigueur au début de 2022. Il s'agit d'une base importante pour les deux pays à promouvoir les activités de coopération bilatérale.

Selon Vuong Dinh Hue, les deux pays et les deux peuples entretiennent des relations de longue date, au moins depuis le XIIIe siècle où des princes vietnamiens de la dynastie Ly sont allés s'installer en République de Corée et ont contribué à la défense nationale du pays. Aujourd'hui, les relations entre les deux pays ont connu un bel essor dans tous les domaines comme politique, économie, culture, tourisme, éducation...

Les deux pays deviennent désormais des partenaires stratégiques et de véritables amis. Le partenariat de coopération stratégique Vietnam – République de Corée continuera à s’épanouir et atteindre de nombreux acquis dans les temps à venir, répondant aux intérêts des deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. -VNA