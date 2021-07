Hanoi, 19 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu au téléphone lundi après-midi, 19 juillet, avec le président philippin Rodrigo Duterte à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Il a affirmé que les Phillipines sont toujours un partenaire important et digne de confiance qui partage de nombreuses préoccupations et intérêts stratégiques avec le Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les relations entre les deux pays n'avaient cessé de s'intensifier au cours des 45 dernières années, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 12 juillet 1976.

Le président philippin Rodrigo Duterte a noté que le gouvernement et le peuple philippins ont toujours apprécié le développement du partenariat stratégique des pays, et qu'ils apprécient l'aide significative du Vietnam ces derniers temps, y compris les fournitures médicales pour la lutte contre le COVID-19.



Les deux dirigeants ont décidé de mettre en œuvre le plan d’action commun sur la période 2019-2024, de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, de se coordonner pour organiser des célébrations du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales et de dynamiser le commerce entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a a affirmé que le Vietnam continuera de fournir du riz aux Philippines les appelant à privilégier l’importation des fruits et légumes vietnamiens.

Les dirigeants ont convenu d'envisager d'étendre la coopération à de nouveaux domaines dans le cadre de la 4e Révolution industrielle, tels que la transformation numérique, l'économie numérique, le commerce électronique et l'économie verte.

Ils ont également partagé le point de vue selon lequel le vaccin est une stratégie importante pour répondre à la pandémie de COVID-19 et œuvrer pour une reprise socio-économique durable.

Le Premier ministre vietnamien a déclaré que les deux parties devraient coopérer plus activement pour garantir un accès égal aux sources de vaccins, une idée très appréciée par le président philippin.

Les deux dirigeants ont convenu de se soutenir davantage au sein des forums multilatéraux tels que l’ONU et l’ASEAN. Ils ont également insisté sur l’importance de maintenir la solidarité entre les pays membres et de respecter les principes de l’ASEAN concernant la Mer Orientale.

Ils ont affirmé l'étroite coordination de leurs positions et points de vue pour assurer la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélérer la négociation d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) entre l'ASEAN et Chine afin de parvenir à un COC efficace et substantiel qui soit conforme au droit international et à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, contribuant ainsi à maintenir la paix et la stabilité régionales.

A cette occasion, le président Rodrigo Duterte a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à effectuer une visite officielle aux Philippines. Le dirigeant vietnamien a accepté l'invitation avec plaisir.- VNA