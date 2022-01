Le vice-président du Comité intergouvernemental sur la coopération bilatérale Vietnam-Laos, vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La réunion des hauts officiels Vietnam-Laos coprésidée par le vice-président du Comité intergouvernemental sur la coopération Vietnam-Laos, vice-ministre du Plan et de l'Investissement Tran Quoc Phuong et le vice-président du Comité de coopération Laos - Vietnam, Viengsavanh Vilayphone, a eu lieu le 9 janvier à Hanoï.

Lors de cette réunion, les deux parties ont évalué la mise en œuvre de l'accord sur le plan de coopération Vietnam-Laos en 2021, discuté des orientations des tâches de coopération en 2022 et cherché des solutions efficaces pour promouvoir une coopération intégrale entre les deux pays.

Photo : VNA

Selon le vice-ministre Tran Quoc Phuong, en 2021, malgré de nombreuses difficultés dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, le chiffre d'affaires commercial des deux pays est estimé à 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 30,3% par rapport à 2020.

De son côté, le vice-président du Comité de coopération Laos – Vietnam, Viengsavanh Vilayphone a noté les résultats de la coopération économique entre les deux parties en 2021, convenu des contenus du plan de coopération Vietnam - Laos en 2022 et le procès-verbal de la réunion à soumettre aux deux gouvernements pour examen lors de la session officielle du 10 janvier .

A côté des résultats obtenus, les deux parties ont également souligné certaines lacunes à dégager dans les temps à venir. Le Vietnam et le Laos ont souligné que les deux parties devraient concentrer sur la mise en œuvre de nombreuses activités et projets dans tous les domaines d'investissement, commerce, transport, construction, industrie, énergie, mines; agriculture, foresterie et développement rural, secteur financière et bancaire.

Les deux parties ont également étudié la nécessité d'avoir des mécanismes spécifiques pour un certain nombre de projets clés, mobiliser des ressources pour investir dans des zones économiques spéciales, des projets de connectivité d''infrastructures dans les provinces frontalières des deux pays.

En ce qui concerne la promotion du commerce et des investissements, les deux parties ont convenu de concentrer sur la promotion de la croissance du chiffre d'affaires commercial, en s'efforçant d'atteindre une augmentation stable de 10 % ou plus par rapport à 2021.

En outre, le Vietnam et le Laos accélèrent la connexion de la communication. Pour l’immédiat, l’accent est mis sur les études à la construction et l'amélioration de la route reliant le couloir économique Est-Ouest et la connexion avec la région dans le projet de développement des transports dans les pays de l'ASEAN et du GMS. Le Vietnam continue de favoriser le Laos dans l’import-export des marchandises via tous les ports maritimes du Vietnam.

De même, les deux parties continue à coordonner efficacement pour mettre en œuvre le protocole d'accord sur la coopération dans le développement de projets hydroélectriques au Laos.

Le 10 janvier, aura lieu la réunion officielle de la 44e session du Comité intergouvernemental sur la coopération Vietnam-Laos, coprésidée par les Premiers ministres des deux pays. - VNA