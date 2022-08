La porte frontalière internationale de Lao Bao. Photo: congthuong.vn

Vientiane (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont atteint près de 949 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2022, soit une hausse de 24,2% en rythme annuel.

Sur ce montant, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à près de 586 millions de dollars, soit une hausse de 48,2%, et les importations, 363 millions, soit une baisse de 1,6%.



Les principaux produits d'exportation du Vietnam vers le Laos au cours des sept premiers mois étaient: essence et pétrole (plus de 39,4 millions de dollars); fruits et légumes (plus de 25,4 millions de dollars); engrais de toutes sortes (près de 23,5 millions de dollars)...



Le Vietnam a importé notamment du Laos des engrais (près de 48,6 millions de dollars); du caoutchouc (plus de 130 millions de dollars); du bois et produits dérivés (près de 87,4 millions de dollars); minerais et minéraux (près de 58 millions de dollars)...



En juillet seulement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint près de 125 millions de dollars, en hausse de 54,1% en glissement annuel. -VNA