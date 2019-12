Quang Ninh (VNA) - Les deux ministères des Affaires étrangères (AE) du Vietnam et du Laos ont effectué le 25 décembre leur 6e consultation et échange annuels, avec la participation du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des AE Pham Binh Minh et le ministre laotien des AE, Saleumxay Kommasith et d’autres responsables vietnamiens et laotiens.

Les deux parties se sont réjouies du développement remarquable des relations bilatérales dans tous les domaines. La coopération en matière de sécurité et de défense a continué d'être renforcée. La coopération économique a connu des changements positifs. Les deux pays ont toujours maintenu une croissance impressionnante du commerce bilatéral dans le contexte de récession économique régionale, estimée à 1,1-1,2 milliard de dollars, une hausse de 12,6% par rapport à 2018.

Les deux parties ont constamment amélioré la qualité et l'efficacité de la coopération bilatérale en matière d'éducation, de formation, de développement des ressources humaines, et renforcé la sensibilisation auprès des jeunes des deux pays sur les relations spéciales Vietnam - Laos.

Les deux ministres ont convenu que 2020 serait une année charnière importante pour le Vietnam et le Laos car les deux pays devraient assumer de nombreuses missions internationales importantes.

Pham Binh Minh a souligné que, dans les temps à venir, les deux parties devraient améliorer la qualité des consultations, diversifier les formes d'échanges et de partage d’expériences entre les unités des deux ministères des AE, conformément au nouveau contexte.

Saleumxay Kommasith a convenu que les deux ministères devraient resserrer leur coopération pour promouvoir la mise en œuvre effective d’accords signés ainsi que d'importants mécanismes de coopération bilatérale, et dans l’immédiat, la coopération dans l’organisation de la 42e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, prévue en janvier 2020. Il a proposé la signature d’un nouvel accord de coopération bilatérale pour la période 2021-2026 lors de la prochaine consultation.

Le Laos continuera de coopérer étroitement avec le Vietnam au sein des mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong tels que CLMV, ACMECS, et de soutenir la position commune de l’ASEAN face aux questions de sécurité régionales, a affirmé le chef de la diplomatie laotienne.

Ils ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'environnement stratégique en Asie-Pacifique, la coopération au sein de l’ASEAN, le développement de la sous-région du Mékong et la question de la Mer Orientale. Les deux parties ont souligné le respect du droit international, le rôle central de l’ASEAN dans la structure régionale.

Après la séance de consultations, Pham Binh Minh et Saleumxay Kommasith ont signé un programme d'action sur la coopération entre les deux ministères des AE du Vietnam et du Laos pour promouvoir la diplomatie économique pour la période 2020-2025. -VNA