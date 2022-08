Programme d’échange à Pékin en l’honneur du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos. Photo:nhandan

Pékin (VNA) – Les ambassades du Vietnam et du Laos en Chine ont organisé le 13 août à Pékin, un programme d’échange en l’honneur du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de solidarité bilatérale.

L’ambassadeur vietnamien Pham Sao Mai a passé en revue des jalons d’or dans le processus de développement des relations Vietnam-Laos ainsi que des activités organisées ces dernières années pour les promouvoir.

Consolider et développer des relations spéciales avec le Laos est l’une des premières priorités de la politique extérieure du Parti et de l'État vietnamiens, a déclaré le diplomate vietnamien.

Il s’est également déclaré convaincu que les relations de l’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos continuent de se développer vigoureusement. -VNA