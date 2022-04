Système de mesure d'alerte aux crues du Vietnam et du Laos . Photo: laodong.vn

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, la coopération hydrométéorologique entre le Vietnam et le Laos a connu des évolutions, a fait savoir le prof.-docteur Tran Hong Thai, directeur général du Département général de météorologie et d'hydrologie.

Le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement a aidé son homologue lao à améliorer ses capacités de prévision hydrométéorologique quotidienne et d'alerte aux catastrophes, contribuant au développement socioéconomique, à la prévention et au contrôle des catastrophes naturelles à la fois dans le pays et la région.

Les deux parties ont échangé des données de surveillance hydrométéorologique de surface, de radars météorologiques et de localisation de la foudre pour soutenir leurs prévisions météorologiques et les alertes aux catastrophes au niveau provincial et national.

En outre, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du Vietnam a fourni à la partie lao des informations détaillées et des avertissements sur des conditions météorologiques dangereuses, des risques de crue soudaine. Il l'a aidée à établir la cartographie des crues et inondations, à renforcer les capacités de son personnel de prévisions météorologique, hydrologique et d'alerte aux catastrophes à travers des cours de formation.

Depuis 2011, dans le cadre des engagements du Vietnam auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Vietnam a élaboré, développé et amélioré l'efficacité du Programme de prévision des conditions météorologiques extrêmes pour l'Asie du Sud-Est (SWFP-SeA).

Le Département général de météorologie et d'hydrologie a été chargé de diriger le Centre régional pour l'Asie du Sud-Est dans le cadre du projet mondial sur le système de guidage contre les crues soudaines en Asie du Sud-Est (SEAFFGS) de l'OMM. -VNA