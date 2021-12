Des médecins vietnamiens effectuent des consultations médicales gratuites dans le district de Seponh, province de Savannakhet. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Une centaine de médecins militaires de grands hôpitaux des Armées populaires du Vietnam et du Laos ont effectué du 5 au 8 décembre des consultations médicales gratuites pour plus de 2.000 personnes issues d’ethnies minoritaires dans les provinces vietnamienne de Quang Tri et lao de Savannakhet.

Ces activités s’inscrivaient dans le cadre du programme conjoint d’examen et de traitement médicaux entre le Vietnam et le Laos qui s’est terminé avec succès le 8 décembre dans le chef-lieu de Lao Bao, district de Huong Hoa, province de Quang Tri (Centre).

Ils ont distribué gratuitement des médicaments en faveur de près de 5.000 personnes et effectué des tests de dépistage du COVID-19 pour près de 2.500 autres dans le district de Seponh de la province de Savannakhet et le chef-lieu de Lao Bao du district de Huong Hoa de Quang Tri.

En outre, des médecins militaires des armées des deux pays ont effectué des analyses de sang, des échographies, électrocardiogrammes, examens obstétricaux et gynécologiques… avec des équipements modernes.

Pour contrôler l'épidémie de COVID-19, toutes les habitants participantes ont dû faire l’objet de tests de dépistage.

Le représentant de la délégation de l'Armée populaire du Vietnam offre des médicaments et équipements de santé aux autorités du district de Seponh. Photo: VNA



A cette occasion, la délégation de l'Armée populaire du Vietnam a offert des cadeaux à 20 familles bénéficiaires de politiques sociales, des équipements et médicaments pour les autorités et la population du district de Seponh, dans la province de Savannakhet.

Ce programme conjoint des armées du Vietnam et du Laos contribue à booster les relations de solidarité entre les deux pays, les deux peuples, les deux armées et les secteurs de la médecine militaire des deux pays. -VNA