Vientiane (VNA) – Le 6e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) a eu lieu le 24 juillet à Vientiane, au Laos.

Placé sur le thème «Le travail idéologique dans l’actuelle situation – état actuel, question posée et solution », l’événement a vu la participation d’une délégation du PCV dirigée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV et de celle du PPRL dirigée par Kikeo Khaykhamphithoune, secrétaire du Comité central, chef de la Commission centrale de propagande et de l’éducation du PPRL, président du Conseil national des sciences sociales du Laos, ainsi que des dirigeants de certains ministères et branches, des scientifiques des deux pays.

S’exprimant à ce séminaire, Vo Van Thuong a dit que le travail idéologique et théorique constitue une des activités importantes de premier rang, un des contenus importants de la direction et un mode de direction essentiel du PCV dans la réalisation de ses devoirs politiques de chaque période révolutionnaire.

Selon lui, dans l’édification du Parti, le domaine idéologique et théorique fait partie d’un des contenus principaux pour créer l’unité et la solidarité au sein du Parti, contribuant à rehausser la combativité et la compétence de direction du Parti, édifier un contingent des cadres et des membres du Parti comme les organisations du Parti puissantes et saines, ainsi qu’à endiguer et à repousser le gaspillage, la corruption, la dégradation de l’idéologie politique, de la morale, du mode de vie, et des manifestations de l’« auto-évolution » et de l’« auto-transformation » au sein du Parti.

Il a également émis son souhait que les deux parties partagent régulièrement des expériences, des études théoriques et des récapitulations pratiques, intensifient la coopération dans le domaine idéologique et théorique, contribuant ainsi à améliorer la qualité du travail idéologique et théorique de chaque Parti et à mettre en œuvre avec succès l’œuvre du renouveau dans chaque pays.

Dans son discours, Kikeo Khaykhamphithoune a indiqué les conceptions du PPRL sur certaines questions concernant le renforcement du travail idéologique et théorique, en le considérant comme une tâche stratégique et urgente des deux Partis. Il a aussi présenté certaines expériences dans l’étude théorique et pratique, ainsi que dans la promotion du rôle de direction du Parti afin d’accélérer le travail idéologique et théorique dans la nouvelle conjoncture.

Selon lui, dans la nouvelle situation, les deux Partis et les deux États doivent renforcer leur coopération, l’échange d’informations, le partage d’expériences sur le travail idéologique et théorique, ce afin de réaliser avec succès la résolution du Congrès national de chaque Parti. -VNA