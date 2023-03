3e dialogue vice-ministériel Vietnam- Laos sur la politique de défense. Photo: VNA Vientiane (VNA) – Les ministères vietnamien et lao de la Défense ont tenu le 23 mars à Vientiane leur 3e dialogue de niveau vice-ministériel sur la politique de défense.

La délégation du ministère vietnamien a été conduite par le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, vice-ministre de la Défense et la délégation du ministère lao, par le général Vongkham Phommakone, vice-ministre lao de la Défense.

Lors du dialogue, les deux parties ont partagé leur point de vue sur de nombreuses questions mondiales et régionales. Les ministères vietnamien et lao ont convenu de promouvoir le rôle central des mécanismes dirigés par l'ASEAN, les relations extérieures et la coopération entre les pays membres et avec les partenaires hors du bloc, pour la paix et la stabilité régionales.

Les deux parties ont souligné l'importance de maintenir un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement en Mer Orientale pour la région et le monde, non seulement pour les pays côtiers mais aussi pour les pays sans littoral.

En ce qui concerne la coopération bilatérale en matière de défense en 2023, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération de leurs forces de gestion des frontières et de promouvoir la signature du protocole sur la coopération en matière de défense frontière entre les ministères vietnamien et lao de la Défense.

En outre, les deux parties ont également convenu d'organiser l'Échange d'amitié et de défense frontalière au niveau ministériel entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, la réunion annuelle entre les ministres de la Défense des trois pays et une manœuvre conjointe d'ici la fin de 2023. -VNA

