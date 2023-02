Truong Thi Mai, présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Japon. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Truong Thi Mai, présidente du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Japon, a reçu le 27 février à Hanoï Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l'Alliance des députés d'amitié Japon-Vietnam, en visite au Vietnam pour assister au 8e Festival Vietnam-Japon, première activité d'une série d’événements célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon.Mme Mai a affirmé que le Japon demeurait le partenaire économique le plus important du Vietnam. La coopération dans l'emploi et la formation des ressources humaines, la coopération décentralisée, les échanges culturels et les échanges entre les peuples continuent d’être renforcées, a-t-elle ajouté.Selon la responsable vietnamien, les bonnes relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Diète du Japon se renforcent aussi constamment. A côté des échanges réguliers de délégations entre ces deux organes législatifs, les relations de coopération et d'amitié entre le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam - Japon et l'Alliance des députés d'amitié Japon-Vietnam continuent à s’épanouir.Pour sa part, Takebe Tsutomu a informé son interlocutrice vietnamienne qu'au cours de cette visite, il aurait une séance de travail avec les dirigeants de la province de Quang Ninh sur l'organisation d'un autre festival Vietnam-Japon vers la fin de cette année.Le conseiller spécial Takebe Tsutomu a déclaré que l'Université Vietnam - Japon compte d'établir un centre de développement des ressources humaines, apportant des contributions concrètes à la coopération dans la formation de ressources humaines de haute qualité entre les deux pays.Enfin, il a affirmé qu'à son poste, il ferait des efforts pour promouvoir les activités de coopération entre le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam – Japon et l'Alliance des parlementaires d'amitié Japon-Vietnam.-VNA