Des membres de la délégation vietnamienne participante à la International AROGYA 2019 . Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Une délégation de pharmaciens, médecins et hommes d'affaires vietnamiens a participé à la 2e exposition et conférence internationale sur AYUSH et le bien-être (AROGYA 2019).

Cet évènement a été organisé du 19 au 22 décembre à Varanasi par les ministères indiens du Commerce et de l'Industrie, de l’AYUSH (Ayurveda, Yoga&Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy), de la Santé et de la Famille, en collaboration avec le Conseil indien de promotion des exportations de produits pharmaceutiques (Pharmexcil) et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie indiennes (FICCI).

Il a réuni environ 300 entreprises et homme d’affaires venus de 57 pays qui ont présenté leurs produits et services sur 250 stands.

L'événement a offert une bonne occasion aux entreprises, pharmaciens et médecins vietnamiennes de sonder les opportunités de coopération avec des partenaires indiens.

Les statistiques indiquent que l'industrie mondiale de la santé et de la beauté est estimée à environ 1,4 billion de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 15% ces cinq dernières années.

L'Inde est l'un des cinq plus grands marchés de soins de santé et de beauté au monde. Ce pays dispose d'un potentiel pour devenir une destination touristique de premier plan en la matière. -VNA