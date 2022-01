Le président de la Commission des affaires étrangères du Parlement indien Shri P. P. Chaudhary reçoit le président de l'AN vietnamienne Vuong Dinh Hue (gauche). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam et l'Inde disposent d'énormes potentiels de coopération pour développer leurs relations bilatérales.

C'est ce qu'a déclaré le docteur Rup Narayan Das, chercheur de haut niveau du Conseil indien de la recherche en sciences sociales (ICSSR), de l'Institut indien de l'administration publique, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Inde (7 janvier).

Selon lui, les relations entre les deux pays ont connu des avancées en matière de politique, d'économie, de diplomatie et de stratégie. Au sein de plusieurs forums bilatéraux et multilatéraux, les deux pays ont rappelé leurs engagements pour des questions telles que la situation en Indo-Pacifique et la liberté de navigation maritime.

Le docteur Rup Narayan Das s'attend à plus d'élans dans les relations indo-vietnamiennes. Selon lui, les lignes aériennes directes entre les deux pays promeuvent le tourisme et les échanges bilatéraux.

En outre, les deux pays peuvent coopérer pour développer des chaînes d'approvisionnement et le commerce bilatéral. L'Inde peut octroyer plus de bourses d'études dans le cadre du programme indien de coopération économique et technique (ITEC). Le Conseil indien des relations culturelles peut ouvrir des bureaux au sein d’universités vietnamiennes pour renforcer les études sur le Vietnam ou populariser des activités de recherches indiennes au Vietnam.

Par ailleurs, l'Inde accorde un crédit de 100 millions de dollars pour aider le Vietnam à acheter des patrouilleurs à grande vitesse essentiels à sa sécurité côtière. Certains seront livrés et d'autres construits au Vietnam.

Le docteur Rup Narayan Das. Photo: VNA



Le docteur Rup Narayan Das a proposé aux deux pays de renforcer l'établissement de relations de jumelage entre des villes, Hanoï et Kolkata par exemple, ainsi que de diffuser les pensées politiques de Ho Chi Minh et du Mahatma Gandhi dans chaque pays pour renforcer la compréhension mutuelle.

Actuellement, des navires de la Marine indienne effectuent des visites dans la région et mènent des exercices navals avec le Vietnam et d'autres pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). La présence de la Marine indienne en Mer Orientale et des exercices navals réguliers, dont l'exercice Malabar, témoignent de la volonté indienne d'assurer la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. -VNA