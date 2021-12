Cérémonie de signature. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - Un accord de coopération entre la société de télécommunications et de technologies de Saigon (SaigonTel) du Vietnam et l'Ecological Engineering Group de l'Inde dans les domaines du développement des infrastructures, de l'industrie et de l'innovation a été signé le 17 décembre à New Delhi dans le cadre du Forum d'affaires Vietnam - Inde.

La cérémonie de signature a vu la présence du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, et de nombreux responsables de l'Inde.

En vertu de cet accord, qui représente une valeur de 4 milliards de dollars, les deux sociétés se concentreront sur l'investissement dans des projets d'infrastructures avec une vision à long terme dans les localités vietnamiennes telles que Thai Nguyen, Hai Duong, Dong Nai et Ho Chi Minh-Ville. En Inde, les deux parties investiront dans des pôles d'innovation et de fabrication de haute technologie tels que Karnataka, Andhra Pradesh, Telegana, Tamilnadu, Maharastra, Uttar Pradesh et Bangalore.

En outre, Ecologic Engineering et SaigonTel contribueront activement à la promotion de la coopération économique bilatérale, en concentrant sur la formation et le développement des ressources humaines. -VNA