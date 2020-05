Du matériel médical de VG-CARE a été remis le 11 mai à l’Université allemande Eberhard-Karls de Tübingen. Photo : Phuong Nam - VG-CARE/CVN

Hanoï (VNA) - Le Vietnam et l'Allemagne continuent à lutter ensemble contre la pandémie de coronavirus.



Le Centre vietnamo-allemand pour la recherche médicale (VG-CARE) soutient une fois de plus l'Institut de médecine tropicale de l’Université allemande Eberhard-Karls de Tübingen en faisant don de 2.000 masques de protection 3M-N95 et de 100 vêtements de protection individuelle. Ce matériel médical nécessaire aux soins des patients de coronavirus a été arrivé à Tübingen le 11 mai.



Ce don a été largement soutenu par le directeur vietnamien de VG-CARE et ancien étudiant de l’Agence allemande d'échanges universitaires (DAAD), le Pr-Dr Lê Huu Song.



Il s’agit d’un geste qui manifeste une collaboration étroite entre les médecins et scientifiques de l’Université de Tübingen et Lê Huu Song et les collègues de l’Hôpital central de l’armée 108 à Hanoï.



Don d’éprouvettes



À noter qu’au début du mois d’avril, VG-CARE a également fourni 6.000 éprouvettes de tests de dépistage de COVID-19 aux Universités allemandes Eberhard-Karls de Tübingen, de Hambourg et de Stuttgart.



VG-CARE a été inauguré en 2015 à la suite de la collaboration scientifique entre l’Hôpital central de l’armée 108, l’Université de médecine militaire du Vietnam et l’Institut de médecine tropicale et l’Université Eberhard-Karls de Tübingen.



Ce centre est maintenant essentiellement soutenu par le ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche. VG-CARE est situé au sein de l’Institut des maladies infectieuses cliniques de l’hôpital 108.



VG-CARE est considéré comme le "forum" commun pour la recherche clinique concernant les maladies infectieuses au Vietnam. Cet établissement joue un rôle majeur dans l’élargissement et le renforcement des compétences dans le système de soins de santé au Vietnam.-CVN/VNA