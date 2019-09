Le professeur associé et docteur Doan Minh Huan (gauche) et le secrétaire général du Parti communiste grec, Dimitris Koutsoumpas. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Comité de rédaction de «Tap chi cong san » ( Revue communiste ), conduite par le professeur associé et docteur Doan Minh Huan, son rédacteur en chef , membre du Conseil théorique du Parti, effectue une visite de travail en Grèce du 26 au 29 septembre.La délégation est allée saluer le secrétaire général du Parti communiste grec, Dimitris Koutsoumpas. Il a fait savoir que la première conférence internationale des partis communistes et ouvriers s'était tenue en Grèce en 1999. 20 éditions ont été organisées, dont la 18e édition qui s’est déroulée au Vietnam en 2016. La 21e conférence est prévue en Turquie cette année.Dimitris Koutsoumpas a espéré que le Parti communiste vietnamien et le Parti communiste grec continueraient à contribuer effectivement aux conférences multilatérales, aux conférences des partis communistes et ouvriers.Exprimant son point de vue sur la situation mondiale et régionale, le secrétaire général du Parti communiste grec a souligné les points chauds en cours, l’instabilité, les conflits régionaux, les différends relatifs aux ressources maritimes, et souhaité renforcer l’amitié entre les peuples.Doan Minh Huan, de son côté, a affirmé que les bonnes relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste grec avaient été constamment renforcées, souhaitant continuer à renforcer la coopération dans le partage d'informations afin de soutenir les activités des deux parties.En Grèce, la délégation vietnamienne s’est également rendue à l'ambassade du Vietnam en Grèce et s'est entretenue avec des responsables du magazine Solid.net, et du journal Kathimerini, afin de partager des expériences et des informations sur les activités journalistiques. -VNA