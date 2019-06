Hanoi, 16 juin (VNA) – L’ambassadeur Nguyen Tam Chien, président de l’Association Vietnam-Etats-Unis, a reçu le 15 juin une délégation de l’Ecole George des Etats-Unis en visite du 10 au 22 juin au Vietnam.



Il a répondu aux questions des invités sur le processus de construction et de développement du pays, ainsi que sur la coopération multiforme entre les deux pays.



Selon le programme, des étudiants américains séjourneront dans un refuge local et participeront à une activité de volontariat dans le district de Mai Chau, dans la province de Hoa Binh, et visiteront la baie d’Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO.



L’Ecole George et l’Association Vietnam-Etats-Unis ont échangé des délégations tous les ans depuis 1997 et tous les deux ans à compter de 2010. Cette visite de la délégation des États-Unis a pour but de faire connaître la culture, l’histoire et le peuple vietnamiens, et offre une assistance aux orphelins et victimes de l'agent orange, un produit toxique lancé par les troupes américaines sur le pays au cours de la dernière guerre.-VNA