Le Japon continue d’être la principale destination de la main-d’œuvre vietnamienne. Au cours des derniers mois de l'année, ce marché ouvrira davantage de possibilités de bons emplois et de revenus élevés.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé la proposition du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales sur les vacances du prochain Têt du Rat 2020.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le pays dénombre 200 morts et blessés à cause des incendies et des explosions, selon l'Office générale des statistiques.