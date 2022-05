Photo : VNA

Le programme d'échange, mis en œuvre de 2017 à 2021, a contribué à renforcer l'amitié entre les autorités locales et les habitants des deux villages. En conséquence, la sécurité politique, l'ordre social et la sécurité dans les zones frontalières ont été maintenus.Les deux villages partagent une frontière de 2.992 m, avec une borne frontière principale et 11 bornes auxiliaires.Dans la mise en œuvre du programme, les deux parties ont régulièrement coordonné l'éducation et la diffusion d'informations sur la tradition d'amitié et de coopération entre les deux pays, en particulier sur la démarcation des frontières et la plantation de bornes frontière, les documents juridiques et les accords généraux.L'échange d'activités culturelles et artistiques se déroule régulièrement. Récemment, Vuon Buoi a coopéré avec des organisations caritatives pour fournir des examens médicaux et des traitements gratuits et des médicaments et offrir des cadeaux à 550 personnes dans la commune de Tonlung d'une valeur totale de plus de 550 millions de dongs (23.950 dollars).S'exprimant lors de la conférence, le secrétaire du comité du Parti et président du comité populaire du district de Loc Ninh, Le Truong Son, a déclaré qu'après de 5 ans de mise en œuvre du programme d'échange d'amitié, la sensibilisation des habitants à la souveraineté territoriale, et aux réglementations légales sur la gestion des frontières a été améliorée. Le nombre d'infractions aux réglementations frontalières et de contrebande a également considérablement diminué.Partageant le même point de vue, Von Val, chef du village de Cooc Thomo, a déclaré que les échanges d'amitié entre les groupes résidentiels frontaliers sont nécessaires et importants, contribuant ainsi à favoriser la solidarité et l'amitié entre les deux parties.-VNA