Le Premier ministre Pham Minh Chinh prend la parole lors de la cérémonie célébrant les 45 ans de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot (20 juin 1977) du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Binh Phuoc (VNA) - Une série d'activités dans le cadre de la cérémonie célébrant les 45 ans de la marche pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot (20 juin 1977) du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a eu lieu lundi, dans la zone frontalière entre le district de Loc Ninh, province vietnamienne de Binh Phuoc, et celui de Memot, province cambodgienne de Tbuong Khmum.

Les Premiers ministres du Vietnam et du Cambodge y ont participé.

Lors de la cérémonie de célébration tenue dans la province de Tbuong Khmum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance du 20 juin 1977, marquant le parcours du Premier ministre Samdech Techno Hun Sen pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot, redonner vie au Cambodge et démontrant la coopération et la solidarité particulières entre les deux pays.

Le Vietnam a partagé les difficultés et aidé le Cambodge à renforcer ses forces révolutionnaires, à sortir du régime génocidaire, à restaurer et à reconstruire le pays, a-t-il ajouté.

Il a également exprimé sa profonde gratitude envers les soldats blessés et malades, les vétérans, les experts volontaires vietnamiens qui ont contribué au renversement du régime génocidaire de Pol Pot.

Selon Samdech Techo Hun Sen, le discours du Premier ministre Pham Minh Chinh a résumé de manière claire et transparente le parcours pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot et faire revivre son pays.

Les actions du Vietnam étaient tout à fait justes, les soldats volontaires vietnamiens ont rejoint le Cambodge pour l'aider dans son processus de libération nationale, a-t-il affirmé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen. Photo: VNA



Les deux Premiers ministres se sont déclarés réjouis du développement incessant du Cambodge. La solidarité, l'amitié traditionnelle et les relations de coopération intégrale entre les deux pays ne cessaient d'être consolidées et renforcées dans plusieurs domaines, apportant des intérêts concrets aux peuples des deux pays et des contributions importantes à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde.

A cette occasion, les deux dirigeants se sont rendus à la zone d'histoire militaire de Techo Koh Thmar X16 dans le district de Memot, province de Tbuong Khmum. Ils ont également planté des arbres du souvenir, coupé le ruban d'inauguration de la Maison de l'amitié Cambodge-Vietnam.

Le même jour, Pham Minh Chinh a accueilli à Binh Phuoc son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen pour visiter Loc Tan où il y a 45 ans, ce dernier fit le premier pas vers le Vietnam pour le Salut national. -VNA