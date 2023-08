Le présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue et la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D'Hose. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue et la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D'Hose ont hautement apprécié les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, lors de leur entretien le 21 août à Hanoï.

Vuong Dinh Hue a suggéré que la Belgique crée des conditions favorables pour que les exportations vietnamiennes accèdent aux marchés belge et européen, en particulier le riz et le café. Stephanie D'Hose a demandé au Vietnam de créer les conditions favorables en termes de visa aux citoyens belges et européens pour venir au Vietnam. Vuong Dinh Hue a annoncé qu'à la 5e session, l'Assemblée nationale du Vietnam avait adopté une loi avec d'importants amendements sur la politique des visas en faveur des étrangers.

En ce qui concerne la coopération au développement, le dirigeant vietnamien a suggéré que les deux parties continuent de coopérer dans des domaines clés tels que l'agriculture propre, les énergies renouvelables, l'économie numérique, l'économie verte grâce à un crédit préférentiel du gouvernement belge (Finexpo), conformément aux intérêts des deux parties.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié l'importance de l'Accord de protection des investissements Union européenne-Vietnam (EVIPA). Vuong Dinh Hue a demandé au Parlement belge d'accélérer le processus de ratification de l'EVIPA. Stephanie D'Hose a déclaré que le Parlement belge accélérait le processus de ratification de cet accord, qui devrait être achevé vers le début de 2024.

Vuong Dinh Hue a proposé au Parlement belge de pousser la Commission européenne à retirer prochainement le "carton jaune" d'INN (pêche illégale, non déclarée et non réglementée) contre les produits aquatiques du Vietnam. La dirigeante belge a annoncé que la partie belge se coordonnera avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam pour organiser ce mois-ci un séminaire de promotion de la coopération agricole dans le cadre de la coopération stratégique agricole entre les deux pays.

L'entretien entre le présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue et la présidente du Sénat de Belgique, Stephanie D'Hose. Photo : VNA



En ce qui concerne la coopération parlementaire, les deux dirigeants ont estimé que les relations de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement fédéral belge en général, et le Sénat en particulier, se sont bien développées. M. Hue a souhaité que le Parlement belge partage ses expériences avec l'Assemblée nationale du Vietnam sur l’édification d'institutions juridiques liées à la transformation numérique et à la transition énergétique juste.

Les deux parties doivent promouvoir le mécanisme de consultation et d'entraide dans les forums parlementaires multilatéraux ; promouvoir la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable ; accélérer la mise en œuvre effective des accords signés par les deux gouvernements ; soutenir et promouvoir la coopération décentralisée et entre les entreprises vietnamiennes et belges.

La dirigeante belge a annoncé qu'une résolution devrait être approuvée par la Chambre des représentants belge sur le soutien aux victimes de l'agent orange vietnamiennes. La résolution appelle le gouvernement belge à promouvoir les efforts visant à fournir davantage d'aide aux victimes de l'agent orange vietnamiennes ainsi qu'à soutenir le gouvernement du Vietnam dans l'aide à ces victimes.

Les deux dirigeants ont discuté de la coopération dans les domaines l'éducation et de la formation. La partie belge a partagé des expériences et va soutenir le Vietnam pour construire un système éducatif de haute qualité ; promouvoir les échanges et la coopération entre les établissements d'enseignement des deux parties ; augmenter le nombre des bourses et créer les conditions optimales aux étudiants et aux travailleurs vietnamiens en Belgique.

Les deux pays continueront de se coordonner efficacement dans les forums multilatéraux et internationaux tels que les Nations Unies, l'Organisation internationale de la Francophonie, l'ASEM, l'UIP...

Vuong Dinh Hue a invité la Belgique et les pays de l'UE à renforcer le dialogue et la coopération avec le Vietnam dans les domaines comme la réduction de la pauvreté, l’édification de la Nouvelle ruralité, la garantie des droits de l'homme, la création de moyens de subsistance durables pour les personnes...

A cette occasion, Vuong Dinh Hue a cordialement invité la Belgique à envoyer une délégation de jeunes parlementaires pour assister à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires qui se tiendra au Vietnam en septembre prochain. Stephanie D'Hose a confirmé que la Belgique enverrait une délégation au Vietnam pour y assister.

Après l’entretien, Vuong Dinh Hue et Stephanie D'Hose ont signé une lettre d'intention sur la coopération entre les deux organes législatifs. -VNA