Des représentants vietnamiens lors de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 4e réunion du groupe de travail sur le commerce dans le cadre de la Conférence ministérielle sur le partenariat économique Vietnam-Australie a eu lieu virtuellement le 30 mars.Lors de la réunion, les deux parties ont examiné la mise en œuvre des contenus de coopération convenus lors de la 3e réunion du groupe de travail. Elles ont en outre discuté de la promotion des échanges commerciaux, de la coopération régionale et multilatérale, de la coopération dans des chaînes d'approvisionnement et d’autres points importants dans la Stratégie de coopération économique renforcée Vietnam-Australie (EEES).Les deux parties se sont réjouies de la croissance impressionnante du commerce bilatéral ces derniers temps. En effet, en 2022, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 15,7 milliards de dollars, faisant de l'Australie le 7e partenaire commercial du Vietnam. Selon les statistiques du ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des deux premiers mois de 2023, le commerce bilatéral s’est chiffré à 2 milliards de dollarsCe résultat est dû aux efforts des deux parties dans la promotion de leur coopération économique, notamment dans l’exploitation des accords de libre-échange (ALE) dont les deux pays sont membres, selon les participants.Lors de la réunion, les deux parties ont convenu de faciliter les exportations de produits agricoles et alimentaires, de renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement dans le domaine du charbon, du gaz naturel liquéfié et des minéraux.En outre, elles se sont concentrées sur la coopération technique et l'investissement dans le domaine de l'agriculture, l’accélération de la signature du protocole modifiant et complétant l'accord aérien entre le Vietnam et l'Australie…Elles ont également discuté de l’élaboration de deux protocoles d’accord établissant des mécanismes de dialogue au niveau ministériel sur le commerce et l'énergie, les minéraux, outre l’idée sur la signature d’un protocole d'accord concernant le commerce numérique.Les accords des deux parties lors de cette réunion seront présentés à la Conférence ministérielle sur le partenariat économique Vietnam - Australie prévue en avril prochain.-VNA