Lors de la rencontre amicale . Photo: VNA

Berlin (VNA) - L’Association des Vietnamiens à Wilthen-Bautzen en Allemagne et dans les régions avoisinantes a organisé le 3 juillet, une rencontre amicale en l’honneur des 35 ans du programme de coopération du travail entre le Vietnam et l'Allemagne.

Durant la mise en œuvre du programme de coopération du travail entre le Vietnam et les pays en Europe de l'Est, l'Union soviétique, et donc l'Allemagne de l'Est, le Vietnam a envoyé des générations de cadres et de travailleurs en Allemagne.

En juillet 1987, des centaines de personnes ont été envoyées au complexe de textile de VEB Oberlausitzer Textilbetriebe, aux usines de chaussures, de fabrication de moissonneuses-batteuses, de bougies et de confection ... À ce moment-là, c’était la vaste zone industrielle où se trouvaient de nombreux Vietnamiens en Allemagne.

Les générations des cadres bénéficiant du programme de coopération du travail entre le Vietnam et l’Allemagne de l’Est se sont bien intégrées et ont contribué au renforcement des relations entre les deux pays. -VNA