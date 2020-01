Photo: des organisateurs

Hanoï (VNA) - Le 11 janvier, près de 3.100 coureurs de 42 nations et territoires parcourront jusqu'à 70 km sur des sentiers traversant vergers et champs de thé dans le cadre du Vietnam Trail Marathon (VTM) dans le district de Moc Chau, province de Son La.



Le nombre de coureurs pour cette deuxième édition du VTM a augmenté de 65% par rapport à la première année.



Dans le 70 km hommes, le champion du VTM de l’année dernière, Tran Duy Quang, sera de retour. Il rivalisera avec une nouvelle star de l’ultra-trail, Do Trong Nhon, qui a pris la deuxième place au Vietnam Jungle Marathon 55 km et au Vietnam Mountain Marathon (VMM) 70 km en 2019.

Le Hongkongais Ka Hei Lam, qui a remporté le Raleigh Challenge Wilson Trail en 2018, est aussi un concurrent sérieux

Dans le 70 km femmes, la championne du VMM 2018 sur 100 km, Evelyn Lek de Singapour, sera en compétition avec Nguyen Thi Duong, qui a été sur de nombreux podiums d’ultra-trail.

Sur les 42 km, la championne du Vietnam Trail Series Trinh Nam Hai sera de retour, tout comme la Belge Vanja Cnops, qui a remporté le VTM en 2019. Il faudra aussi suivre de près cette année Joane Etiene, une solide coureuse suisse.

L’ambassadeur britannique Gareth Ward, qui courra pour la première fois sur les sentiers, affrontera plus de 1.000 athlètes sur le parcours de 10 km.

Pour chaque inscription longue distance (21 km-70 km), 20 dollars sont directement reversés à des associations caritatives. Plus de 920 millions de dongs seront répartis entre des projets locaux autour de Moc Chau, Newborns Vietnam, qui travaille pour augmenter les chances de vie des nouveau-nés, et le nouveau partenaire caritatif de Topas, Blue Dragon, qui aide à mettre fin à la traite des êtres humains et à fournir des soins aux enfants et familles en situation de précarité. - CPV/VNA