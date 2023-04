Hanoï, 22 avril (VNA) - Le Vietnam est un pionnier dans la mise en œuvre des engagements verts, et est salué par la communauté internationale pour ses contributions significatives à la préservation de la "maison commune" de l'humanité, a déclaré un responsable.

Photo : VNA



Le Dr Ta Dinh Thi, vice-président de la Commission des sciences, des technologies et de l'environnement de l'Assemblée nationale, a fait cette déclaration à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre le 22 avril, placée sous le thème "Investir dans notre planète". Il a souligné l'urgente nécessité pour les gouvernements, les entreprises et les particuliers d'investir pour un avenir meilleur de la planète.



Selon Ta Dinh Thi, le Vietnam est l'un des six pays les plus vulnérables au changement climatique. Lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) tenue à Glasgow, en Écosse, fin 2021, le Vietnam s'est engagé à élaborer et mettre en œuvre des mesures pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Photo : VNA

Afin de concrétiser les engagements de la COP 26, le gouvernement vietnamien et le groupe des partenaires internationaux ont officiellement approuvé la déclaration politique sur l'établissement du partenariat pour une transition énergétique juste avec le Vietnam (JETP).



Pour atteindre cet objectif, le Vietnam doit promouvoir le développement des énergies renouvelables, améliorer son efficacité énergétique et se concentrer sur la transition énergétique avec une feuille de route appropriée, tout en assurant la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique, en minimisant les coûts et en améliorant la productivité, la qualité et l'efficacité de son économie.



Selon le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le pays compte actuellement 1.322 installations de traitement des déchets ménagers, dont 381 incinérateurs de déchets solides, 37 lignes de production d'engrais et 904 décharges. Les principales sources d'émissions proviennent des décharges, représentant 50,3 %, et du traitement des eaux usées, 43,2 %.



Le Programme national de partenariat pour l'action plastique au Vietnam (NPAP) et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam ont fourni un soutien technique à un groupe de scientifiques de l'Université des sciences naturelles de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï pour faire un rapport sur le statut des déchets plastiques en 2022.



Les premiers résultats montrent qu'en moyenne, les déchets plastiques dans les déchets solides domestiques au Vietnam représente environ 12 %. Le volume total de déchets plastiques produits était de 2,9 millions de tonnes en 2021 et a augmenté d'environ 5 % par an. Le volume de déchets plastiques rejetés dans l'environnement était de 0,42 million de tonnes et 0,07 million de tonnes environ sont allés dans les rivières, les lacs et les mers.

Photo : VNA

Les experts en environnement ont déclaré qu'il s'agissait d'une excellente source de matières premières pour le recyclage. Cependant, les déchets plastiques se composent principalement de sacs en plastique minces, d'emballages alimentaires et d'ustensiles en plastique jetables.



Selon les contributions déterminées au niveau national (NDC) 2022 du Vietnam, le pays s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets à 29,4 tonnes de CO2 (63 %) d'ici 2030, avec un soutien international.- VNA

source