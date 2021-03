Hanoi (VNA) - Les nouvelles perceptions et la nouvelle mentalité concernant la défense nationale du Vietnam ont été présentées par le membre du Bureau politique, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, et vice-ministre de la Défense Phan Van Giang, à une visioconférence nationale dimanche le 28 mars à Hanoi.

Le membre du Bureau politique, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam, et vice-ministre de la Défense Phan Van Giang, le le 28 mars à Hanoi. Photo : VNA

S’exprimant au deuxième jour de l’événement destiné à divulguer la résolution du 13e Congrès national du Parti, il a déclaré que tous ceux qui respectent l’indépendance et la souveraineté, mettent en place et développent l’amitié et la coopération équitable et gagnant-gagnant avec le Vietnam sont les partenaires pays.

Toutes les forces qui fomentent des complots ou prennent des mesures pour saboter les objectifs nationaux d’édification et de défense du Vietnam, pour renverser le régime socialiste ou violer l’indépendance, la souveraineté et les intérêts du pays sont les antagonistes du pays, a-t-il poursuivi.

Parlant des nouvelles perceptions et mentalité concernant la défense nationale du Vietnam, il a noté que la force de protéger la Patrie vient de la grande union nationale; la combinaison de la force du peuple et de l’époque; la force globale du pays en termes de politique, d’économie, de culture, de société, de défense, de sécurité et de diplomatie; et la force de l’ensemble du système politique et du peuple tout entier sous la direction du Parti et la gestion de l’État, les forces armées étant le noyau.

Le 13e Congrès national du Parti a défini que la consolidation de la défense nationale et la sauvegarde de la Patrie sont une tâche «essentielle et régulière» et également une condition préalable à l’accomplissement de la mission fondamentale de développement de l’économie, tandis qu’une économie développée et un pays plus puissant seront un moyen efficace pour défendre la nation.

Il s’agit du point de vue théorique fondamental qui domine et décide de tout le contenu de la défense nationale et de la sauvegarde de la Patrie dans le nouveau contexte, a déclaré le vice-ministre Phan Van Giang.

En termes de défense populaire, il a indiqué qu’elle était construite sur la base de la politique nationale, de la force spirituelle, des ressources humaines, des ressources matérielles et des finances, et que la construction de la défense nationale de tous les peuples comprend le renforcement du potentiel de défense populaire, des forces de défense et de la posture de défense populaire.

Le vice-ministre a également souligné la tâche d’améliorer l’efficacité de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense afin de profiter de toutes les ressources pour le renforcement des capacités de défense. Selon lui, la diplomatie de défense est importante pour la construction d’une défense populaire afin de promouvoir la force du peuple et de l’époque et de créer une base solide pour la défense précoce et de loin de la Patrie.

La diplomatie de défense est devenue l’un des piliers de la diplomatie du Parti, de l’Etat, du peuple, a-t-il ajouté. – VNA