L'ambassadeur vietnamien Dang Hoang Giang prend la parole lors d'une séance de débats de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Durant son séjour aux Etats-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite aux Nations Unies. Cette visite de travail intervient au moment où le Vietnam fête cette année le 45e anniversaire de son adhésion à l’ONU.



Sur la base d’une coopération de près d’un demi-siècle, le Vietnam et les Nations Unies sont devenus des partenaires travaillant ensemble pour atteindre les Objectifs de Développement durable (ODD) et relever les principaux défis de développement auxquels sont confrontés les peuples du Vietnam et du monde entier.



Le Vietnam a élaboré un plan d'action national vers les ODD. Ce plan est utilisé pour développer les objectifs du Vietnam sur la base de ses conditions spécifiques. Le 25 septembre 2020, le gouvernement a publié la résolution n° 136/NQ-CP sur le développement durable, fixant 17 objectifs de développement durable jusqu'en 2030.



Le Vietnam est l'un des pays qui met sérieusement en œuvre les objectifs de développement des Nations Unies, en particulier les ODD pour 2030, en les intégrant dans ses stratégies et plans de développement socio-économique, en harmonie avec les cadres de coopération signés avec les Nations Unies à chaque période.



Selon des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement, fin 2019, c'est-à-dire avant la pandémie de COVID-19, le Vietnam pourrait atteindre 5 des 17 objectifs de développement durable pour 2030. Il s’agit des objectifs « Pas de pauvreté », « Faim Zéro », « Education de qualité », « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques », « Partenariats pour la réalisation des objectifs ».



Dans le domaine de l’investissement dans l’humain, la pandémie de COVID-19 a nui à la réalisation des objectifs. Malgré cela, le Vietnam a continué de faire des progrès significatifs, dont une forte diminution du taux de pauvreté multidimensionnelle qui est passé de 9,2% en 2016 à 4,8% en 2020. En 2021, 91,01% de la population était couverte par l’assurance-maladie. Le taux d'élèves accomplissant le programme primaire et le taux d'élèves diplômés du premier cycle du secondaire étaient de 97,2% et 98%, respectivement, en 2021.



Le Vietnam a également impressionné la communauté internationale par ses réalisations dans la prévention et le contrôle du COVID-19.



Selon Rana Flowers, Coordonnatrice résidente par intérim des Nations Unies au Vietnam, Représentante en chef de l’UNICEF au Vietnam, avec ses efforts de contrôle de la pandémie très réussis au cours des deux dernières années, le Vietnam est devenu un modèle dans le monde, avec un taux de vaccination parmi les plus élevés au monde pour protéger sa population, y compris les plus pauvres et les plus vulnérables.



Rana Flowers a affirmé que ce succès n'est pas seulement un chiffre, ce sont aussi des vies sauvées. Les gens n'ont plus besoin d'être hospitalisés, les hôpitaux ne sont plus surchargés, les localités se rétablissent rapidement en matière socio-économique.



Dans le domaine de l'adaptation au changement climatique et du développement environnemental durable, le Vietnam a ratifié l'Accord de Paris sur le climat. Lors de la COP26, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé l'engagement ferme du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à réduire les émissions de méthane à effet de serre de 30% d'ici 2030.



Caitlin Wiesen, représentante du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, a constaté que le Vietnam avait apporté des améliorations à un certain nombre d'objectifs de développement durable liés à l'environnement. Elle a ajouté que le Vietnam augmentait son utilisation des sources d'énergie renouvelables, avec une croissance spectaculaire de l'utilisation des énergies solaire et éolienne au cours des années 2018-2019.



Selon elle, le PNUD apprécie hautement les engagements pris par le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la COP26, ainsi que les démarches du Vietnam dont la mise en place d’un Comité national de pilotage de la mise en œuvre des engagements et le réajustement de la stratégie de résilience au changement climatique et de la Planification de l’électricité 8.



Selon Arman Bidarbakht Nia, représentant de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique ou CESAP, le classement du Vietnam pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable est passé de la 88e place parmi 149 pays en 2016 à la 51e parmi 165 pays en 2021.

Des femmes médecins de l'hôpital de campagne de niveau 2 n ° 1 partent pour le Soudan du Sud. Photo: VNA





Le Vietnam et les Nations Unies ont approuvé le cadre de coopération pour la période 2022 - 2026 avec comme domaines prioritaires le développement social inclusif, la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles, la durabilité environnementale, la transformation économique et la gouvernance.-VNA