Hanoi, 27 novembre (VNA) - La 26ème exposition internationale du secteur médical, hospitalier et pharmaceutique du Vietnam (Vietnam Medipharm Expo) se tiendra du 5 au 7 décembre à Hanoi, et réunira 180 exposants nationaux et étrangers.

Photo d'illustration (Vinexad)

Parmi les entreprises participantes, on compte celles de l’Inde, de la Pologne, de la Biélorussie, de la République de Corée, de l’Indonésie, de la Chine, du Japon, des États-Unis, de la Russie, de la Turquie et de l’Ukraine, selon le comité d’organisation – la société du Salon national du commerce et de la publicité du Vietnam (Vinexad).



Elles présenteront sur 220 stands des produits pharmaceutiques, des herbes, des aliments fonctionnels; des machines de traitement et d'emballage des aliments; des services hospitaliers et tourisme médical; des soins de beauté, esthétique; des produits dentaires, produits ophtalmiques; des équipements médicaux; des équipements de laboratoire et produits chimiques, a-t-il ajouté.



La société a décrit l'événement à venir comme une opportunité pour les organisations et entreprises de promouvoir leurs produits, d'échanger des expériences, de saisir des opportunités d'investissement, d'élargir les marchés et de promouvoir la coopération pour améliorer l'efficacité de la production et des affaires.



Un séminaire sur la présentation et la mise à jour de nouvelles politiques et réglementations en matière de fabrication et de commercialisation de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux au Vietnam se tiendra en marge de la manifestation.



D'autres activités sont prévues dont un programme qui mettra en relation des entreprises nationales et étrangères (jumelage d'entreprises); un programme d'achat spécial pour les clients (acheteur de personnalités) et une réunion entre entreprises vietnamiennes et russes. - CPV/VNA