Hanoi (VNA) – Un livre intitulé "Vietnam : Liserons d’eau et aubergines. Une civilisation végétale entre histoire et littérature" signé par l’Italiene Sandra Scagliotti vient de sortir en librairie, montrant à quel point la gastronomie reflète la philosophie et la conception de la vie de la nation vietnamienne.

Couverture du livre "Vietnam : Liserons d’eau et aubergines. Une civilisation végétale entre histoire et littérature" signé par Sandra Scagliotti. Photo : VNA



Si le Vietnam, avec sa cuisine éclectique et multiforme, est aujourd’hui la nouvelle star de la gastronomie internationale, avec le riz, les liserons d’eau et les aubergines salées, ils sont, pour tous les Vietnamiens, le symbole de la Patrie, l’emblème et la métaphore de cette formidable "civilisation végétale", écrit en préface la Docteure Sandra Scagliotti.



S’appuyant sur des connaissances anciennes et sur des connaissances historiques et littéraires, ce livre a pour objectif de rapprocher le lecteur de certaines des pratiques alimentaires, agricoles et culturelles du pays, en essayant tout d’abord de contraster une série de clichés et de stéréotypes qui caractérisent la perception du Vietnam en Italie.



Au fil des 155 pages du livre, l’auteure a placé la cuisine vietnamienne dans un contexte des hauts et des bas de l’histoire du Vietnam, dans une comparaison subtile avec la cuisine d’autres pays du monde, qui réfléchit tel qu’un miroir, le comportement social et le positionnement humain.



"Vietnam : Liserons d’eau et aubergines. Une civilisation végétale entre histoire et littérature" propose une exploration culturelle et culturelle appropriée qui est, même virtuelle, l’un des meilleurs moyens de cultiver la connaissance de ce merveilleux coin d’Asie, de découvrir, de comprendre et donc d’aimer le Vietnam.



Auteure prolifique, Sandra Scagliotti a été chargée de la rédaction de la version italienne du manuscrit "Duong Kach Mênh " (La voie révolutionnaire) de Nguyên Ai Quôc (Président Hô Chi Minh), ouvrage paru en 1927 qui porte sur la moralité d’un communiste, le point de vue politique et la voie révolutionnaire qu’il a choisie de suivre.

Elle a publié en 2017 "Les dunes au sable jaune, le Vietnam et les archipels en Mer Orientale", "Dragon et Fée: Politique et poésie du Vietnam moderne et contemporain" en 2013, "Investissement au Vietnam : Le pays, la culture et l’économie au troisième millénaire" en 2014, et "Le vietnamien pour débutants" en 2016. - VNA