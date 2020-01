Auparavant, les destinations touristiques célèbres de nombreuses provinces telles que Hoi An (Quang Nam), Phu Quoc (Kien Giang), Son Doong (Quang Binh)... ont été louées par les médias internationaux comme des destinations de qualité.

2019 fut une année exceptionnelle pour le tourisme de Hoi An. Début 2019, Hôi An est devenue l’une des «10 destinations les plus romantiques au monde» voté par la CNN. En juillet, l’ancienne cité a occupé la première place dans le classement des meilleures villes touristiques du monde, publié par le magazine Travel Leisure. Après avoir reçu le prix de T L, Hôi An continue d’être honorée par Google sur la page d’accueil vietnamienne. Fin août, elle figurait à nouveau dans la liste des «13 plus belles villes d’Asie» du site de voyages de la CNN.

En août dernier, la grotte de Son Doong figurait parmi « les meilleures destinations d’aventure au monde », classée cinquième de la liste.

Son Doong, avec un volume pouvant atteindre 38,5 millions de m3, est la plus grande grotte du monde. Une récente découverte d’un tunnel souterrain reliant Son Doong à Hang Thung indique que cette grotte pourrait être plus grande que prévu.

Se référant à la première destination de villégiature au Vietnam, Phu Quôc (Kiên Giang) ne peut être ignoré. En juin, cette île a été nommée dans la liste des » meilleures destinations d’Asie », publiée par la CNN en 2019.



Phu Quôc possède de belles plages de renommée asiatique, une cuisine riche, de nombreuses stations balnéaires de luxe et le plus long téléphérique du monde.

Nha Trang (Khanh Hoa) est depuis longtemps une destination touristique attrayante pour les touristes étrangers. Plus tôt cette année, le National Geographic l’a élue comme l’une des 50 destinations touristiques importantes au monde.



La ville fascine par ses paysage vierge de ses nombreuses îles telles que Binh Ba, Diep Son ou Hon Yen. A cela s’ajoutent des stations balnéaires luxueuses, des services de qualité.

Sur la base des avis d’experts et de plus de 27.000 habitants, Time Out - la page d’information sur les villes du monde, annonce «les 50 régions les plus intéressantes du monde». Le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville est présent sur ce classement. Situé dans le centre-ville, le 3e arrondissement a une beauté moderne avec des bâtiments, des centres commerciaux animés et des destinations touristiques célèbres telles que lac Con Rua, cathédrale Tan Dinh ... De plus, vous pourrez visiter la rue de la nourriture Nguyen Thuong Hien pour déguster la meilleure cuisine de rue.

Cân Tho est une destination touristique populaire du Sud-Ouest du Vietnam, mais apparaît rarement dans les médias étrangers. En août dernier, le magazine américain Departures l’a placée sur sa liste des «15 villes ayant les plus beaux canaux du monde». La terre paisible de Tay Do attire les touristes par la beauté de la rivière, les greniers à fruits, le rythme de vie des habitants locaux... – CPV/VNA