Nghe An, 8 décembre (VNA) - Une conférence Vietnam - Lao s'est tenue le 7 décembre dans la province centrale de Nghe An pour chercher des moyens de continuer à entretenir les relations bilatérales et l'amitié et de partager les expériences du travail ethnique entre les deux pays.

Avec la participation de plus de 300 délégués des provinces frontalières du Vietnam - Laos, l'événement est l'occasion pour eux d'analyser en profondeur et de manière approfondie les questions sur le rôle des systèmes politiques et des communautés ethniques minoritaires le long de la frontière pour cultiver la tradition des relations d’amitié entre les deux pays voisins.

S'exprimant lors de la cérémonie, le membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné que la conférence était une autre chance pour les deux pays de renforcer davantage les liens entre eux ainsi que la proximité entre les groupes ethniques vivant le long des côtés de la chaîne de montagnes du Truong Son.

Pour sa part, le membre du Bureau politique et président du Comité central du Front laotien pour la construction nationale Saysomphone Phomvihane a estimé que les relations traditionnelles et durables de solidarité et d'amitié entre les deux pays sont devenues un modèle exemplaire et rare dans les relations internationales en le contexte actuel d'un monde en mutation.

Les interventions à la conférence ont abordé la réduction de la pauvreté et le développement durable dans les zones montagneuses et les minorités ethniques, les leçons sur la préservation et la mise en valeur des valeurs culturelles traditionnelles des communautés ethniques minoritaires le long de la frontière entre le Vietnam et le Laos, et les expériences dans la construction de l'unité entre ces communautés dans le contexte de l'intégration internationale.



Plus tôt, la délégation laotienne a offert de l'encens au cimetière international Vietnam - Laos dans la province de Nghe An où plus de 11.000 soldats volontaires vietnamiens et experts militaires qui ont donné leur vie au Laos reposent en paix.- VNA