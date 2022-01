Un avion en vol de Vietnam Airlines. Photo : ViietnamPlus

Hanoi (VNA) – Depuis le début de 2022, le Vietnam a repris des vols commerciaux internationaux réguliers avec nombre de pays et appliqué de nouvelles règles sur la quarantaine pour favoriser le retour au pays des compatriotes résidant à l’étranger et élargir les opportunités commerciales pour les entreprises vietnamiennes et étrangères.



Ces mesures manifestent la détermination du Vietnam à ramener le pays sur une trajectoire normale, à en croire les entreprises et les ressortissants vietnamiens aux États-Unis interviewés à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Selon Nguyen Huu Thanh, propriétaire d’une petite entreprise fournissant des produits pour les salons de manucure en Virginie, les Vietnamiens résidant dans la «Région Capitale» regroupant Washington DC, le Maryland et la Virginie sont très excités lorsqu’ils sont au courant de la reprise des vols commerciaux réguliers entre les deux pays.



Sean Lam, vice-président du groupe américain IMSG, l’unité sélectionnée pour fournir le système de prévision météorologique intégré pour l’aviation de la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM), a déclaré avoir toujours hâte de retourner au Vietnam pour visiter ses proches, ses amis et rencontrer ses partenaires pour faire avancer des projets, dont le projet pilote d’assistance technique sur l’amélioration de la capacité de prévision météorologique de l’aviation au Vietnam.



Concernant l’impact du plan du Vietnam de rouvrir un certain nombre de lignes aériennes internationales depuis le 1er janvier 2022 sur les entreprises américaines en général et sur le groupe IMSG en particulier, Sean Lam a souligné que ce plan était très significatif dans le resserrement de la coopération entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, apportant de nouvelles opportunités commerciales.



Partageant également le même point de vue, Nguyên Huu Quôc, propriétaire d’une agence de voyages dans le Maryland, a remarqué que la reprise des vols commerciaux internationaux réguliers du Vietnam favorisera la reprise d’activités des entreprises, le lancement de produits touristiques et dynamiser les arrivées internationales, contribuant ainsi à la relance de l’industrie sans fumée.



Enfin, Trân Kim Ngoc, comptable de la société américaine CPA a estimé que de nombreuses entreprises ayant des liens avec le Vietnam ont été fortement affectées par l’épidémie. La réouverture des lignes aériennes les aidera à retrouver les activités qu’elles avaient avant l’épidémie ainsi qu’à créer de nombreux emplois. Cela contribuera à la relance économique du pays.



La décision de rouvrir les vols réguliers internationaux est plébiscitée par les entreprises et la communauté vietnamienne aux États-Unis. Elle montre l’attention portée par le gouvernement vietnamien aux besoins de déplacement des gens et promeut les opportunités de coopération en matière d’investissement pour contribuer à la relance et au développement dans les temps à venir.-VNA