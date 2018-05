Séance de travail entre le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tuân (à droite), et le vice-ministre japonais des Affaires intérieures et de la Communication, Manabu Sakai. Photo: VNN.



Hanoï (VNA) - Le Japon souhaite coopérer étroitement avec le Vietnam dans l’information et la communication afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



C’est ce qu’on a appris lors d’une séance de travail tenue le 2 mai, à Hanoï, entre le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tuân, et le vice-ministre japonais des Affaires intérieures et de la Communication, Manabu Sakai, en visite au Vietnam. Cette visite a pour but de consolider et d’approfondir les relations d’amitié et de coopération intégrale entre les deux pays, notamment dans l’information et la communication, ainsi que d’exploiter au mieux leur potentiel de coopération dans les temps à venir.



Le ministre vietnamien Truong Minh Tuân a hautement apprécié la coopération efficace entre le Vietnam et le Japon ces derniers temps dans les technologies de l’information et de la communication, comme en témoigne la multiplication des programmes et projets de coopération en la matière.



Il a affirmé la volonté du ministère vietnamien de l’Information et de la Communication de travailler en étroite collaboration avec celui japonais des Affaires intérieures et de la Communication dans la radiofréquence, la poste, les télécommunications, la radio et la télévision. Le dirigeant vietnamien a appelé les deux parties à étudier la possibilité de coopérer dans la construction de systèmes de radio de hautes fréquences (H/F).



Le ministre Truong Minh Tuân a proposé à la partie japonaise d’aider le Vietnam dans la formation de ressources humaines qualifiées spécialisées dans le contrôle des systèmes de H/F et des satellites.

Le ministre vietnamien de l’Information et de la Communication, Truong Minh Tuân (à droite), offre un cadeau au vice-ministre japonais des Affaires intérieures et de la Communication, Manabu Sakai. Photo: VNN.



Concernant le secteur de la poste, Truong Minh Tuân a remercié la partie japonaise d’avoir partagé ses expériences avec le Vietnam dans la promotion du code postal national. Il a souhaité voir les entreprises postales des deux pays renforcer leur connectivité.



Truong Minh Tuân a aussi suggéré aux deux pays d’intensifier les échanges d’expériences dans l’élaboration des stratégies de développement de la radio et de la télévision, et notamment de la télévision numérique. Selon lui, le renforcement de la diffusion des programmes audiovisuels japonais au Vietnam, et l’inverse, contribuera à consolider la compréhension mutuelle entre les deux peuples.



Il a pris en haute estime les aides publiques au développement japonaises accordées au Vietnam dans la garantie de la sécurité de l’information.



Comme le Vietnam attache de l’importance à l’édification des villes intelligentes d’ici 2020, le ministre Truong Minh Tuân a demandé au Japon de soutenir son pays dans ce domaine.



Actuellement, le Japon est un partenaire stratégique de premier plan du Vietnam dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le groupe de travail conjoint des deux pays devrait se coordonner étroitement pour proposer des recommandations et des politiques visant à renforcer la coopération bilatérale en la matière, a indiqué Truong Minh Tuân. Il a enfin annoncé la 2e réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Japon prévue au 3e trimestre de cette année.



Pour sa part, le vice-ministre japonais Manabu Sakai s’est félicité des acquis importants obtenus ces derniers temps par le Vietnam et le Japon dans des domaines aussi divers que la poste, la radio et la télévision.



Il a également affirmé que le Japon était prêt à coopérer étroitement avec le Vietnam dans l’information et la communication afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. -NDEL/VNA