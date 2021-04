Des visiteurs à Vietnam Expo 2021. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 30e Foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo) a débuté le 14 avril au Centre des expositions internationales (ICE) à Hanoï.

Co-organisée par le Département de la promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce et la société par actions de publicité et des foires commerciales Vinexad, l'édition de cette année réunit 320 entreprises vietnamiennes et étrangères, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai.

Placé sous le thème "Step together in digitized world" (Faire un pas ensemble dans un monde numérisé), l'événement comprend également un espace de promotion de la République de Corée géré par l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et des investissements à Hanoï (KOTRA Hanoi) pour la 22e année consécutive.

En raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, afin d'augmenter l'efficacité de la promotion commerciale internationale, un certain nombre d'activités commerciales dans le cadre de la foire se dérouleront en ligne via des plateformes de commerce électronique.

Organisée annuellement depuis 1991, Vietnam Expo est devenu l'une des activités de promotion du commerce les plus à grande échelle au Vietnam, contribuant à la promotion des exportations nationales, au développement du marché vietnamien ainsi qu’à la mise en œuvre des engagements du gouvernement sur l’intégration à l’économie mondiale. -VNA