Hanoi, 14 août (VNA) – L’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce a signé un mémorandum d’accord sur la promotion du commerce et des investissements avec l’Agence uruguayenne pour la promotion de l’investissement.

Chaîne de production des chaussures et sandales de la sarl Midori Safety Footwear Việt Nam. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de signature à Hanoi le 14 août, le directeur de Vietrade, Vu Ba Phu, a déclaré que ce document servirait de pierre angulaire aux deux parties pour leur permettre de coopérer davantage dans la promotion du commerce et d’aider à rapprocher les entreprises du Vietnam et de l'Uruguay, ce qui contribue à augmenter la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux dans l’avenir.Il a exprimé l'espoir que les parties augmenteront les échanges de délégations d'entreprises afin de renforcer la compréhension mutuelle et d'approfondir les relations entre les entreprises vietnamiennes et uruguayennes.Selon les statistiques, les échanges bilatéraux se sont élevés à 140 millions de dollars en 2018, soit une augmentation de 19% en un an. Le Vietnam a exporté pour 82 millions de dollars de marchandises vers la nation sud-américaine, en hausse de 17,3% par rapport à l'année précédente.Les principaux produits d’exportation vietnamiens comprenaient les chaussures, les vêtements, les ordinateurs, les produits électroniques et pièces de rechange, les produits aquatiques, les téléphones portables et les pièces détachées, ainsi que les produits en rotin, bambou et carex, entre autres.Entre temps, le pays a principalement importé du bois et des produits en bois, du cuir et des matériaux de chaussure, des produits pharmaceutiques, du lait et des produits laitiers, des aliments pour le bétail et des produits chimiques d’Uruguay.-VNA