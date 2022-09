L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh (gauche) et le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, a rendu le 15 septembre une visite de courtoisie au gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, pour discuter de la promotion de la coopération entre les localités des deux pays.

L'ambassadeur Phan Chi Thanh s'est dit ravi du développement des relations bilatérales dans divers domaines au cours de ces 46 dernières années. La Thaïlande est désormais le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN du Vietnam. En juin 2022, la Thaïlande était le neuvième investisseur dans la liste des 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec plus de 600 projets d'une valeur de plus de 13 milliards de dollars.

Il a noté que les deux pays célébreront l'année prochaine le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique bilatéral.

Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a fait l'éloge des développements rapides du Vietnam ces dernières années avec une main-d'œuvre abondante et qualifiée. Un certain nombre d'entreprises thaïlandaises y investissent dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de la vente au détail et de l'immobilier.

L'hôte et l'invité ont convenu de faciliter la reprise des visites et de la collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce, de la promotion des investissements, du tourisme, des échanges culturels, de l'éducation et des échanges entre les peuples entre Bangkok et les localités vietnamiennes jumelées telles que Hanoi, Ho Chi Minh Ville, la province centrale de Thua Thien-Hue, ainsi que d'autres localités vietnamiennes.

Les deux parties se sont engagées à promouvoir les liens entre les grandes villes vietnamiennes telles que Hanoï et Ho Chi Minh-Ville et Bangkok via la coprésidence de conférences et de séminaires pour partager leurs expériences dans la gestion des transports urbains, la prévention des inondations, la pollution de l'air et la salinisation de l'eau.

Le diplomate vietnamien s'est dit prêt à relier Bangkok aux localités vietnamiennes pour renforcer les relations bilatérales. -VNA