La délégation de la province de Quang Binh, conduite par le vice-président du Comité populaire provincial Phan Manh Hung, lors d'une rencontre avec des autorités de la province de Sakon Nakhon. Photo baoquangbinh.vn

Bangkok (VNA) - Une conférence visant à promouvoir la coopération entre la province vietnamienne de Quang Binh et celle thaïlandaise de Sakon Nakhon dans l'économie, le commerce, l'investissement et d'autres domaines, a eu lieu les 14 et 15 mars Sakon Nakhon.

Prenant la parole lors de l'événement, la maire de Sakon Nakhon, Jureerat Thepart a rappelé l'établissement du partenariat entre les deux localités depuis 2006, afin de promouvoir la coopération provinciale sur la base de l'égalité et des avantages réciproques, contribuant ainsi au renforcement des relations de coopération commerciale entre la Thaïlande et le Vietnam.

Selon le consul général du Vietnam à Khon Kaen, Chu Duc Dung, le Vietnam et la Thaïlande se préparent à célébrer le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique. En 2022, le Vietnam était le 2e partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l'ASEAN et le 6e au monde après la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Union européenne (UE) et la Malaisie. La Thaïlande a toujours été le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein du bloc pendant de nombreuses années.

Le Consul général est en train de travailler avec les gouverneurs des localités de la région du nord-est de la Thaïlande pour mettre en œuvre des contenus de coopération dans le commerce, l'investissement, le tourisme, la culture, l'éducation et la santé.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial Phan Manh Hung, Quang Binh dispose d'un énorme potentiel de développer des secteurs tels que le tourisme, les énergies propres, l'agro-sylviculture, la pêche et l'aquaculture, etc.

Il a exprimé son souhait, de concert avec Sakon Nakhon, de discuter des opportunités de coopération, afin de promouvoir la coopération en matière d'investissement, de commerce, de tourisme, d'éducation, d'agriculture et de transports.

Profitant de cette occasion, les entreprises des deux parties ont signé 16 protocoles d'accords, servant de base pour l'établissement de relations de coopération commerciale dans l'avenir. -VNA