Le système d'énergie solaire a été introduit par l'ambassade de Suède à Hanoi. Photo: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - La Suède conseillera le Vietnam sur la réduction de la dépendance au pétrole et au charbon, afin d'augmenter la part des énergies renouvelables, a déclaré l'ambassadrice suédoise au Vietnam, Ann Mwe, lors d’une interview accordée au journal vietnamien Cong Thuong (Industrie et Commerce).

Le diplomate a souligné que les deux pays entretiennent un partenariat durable dans le secteur de l'énergie, en particulier dans l'hydroélectricité et le développement énergétique sûr et durable.

Ces dernières années, la partie suédoise a fréquemment coopéré avec le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam pour créer des opportunités de collaboration entre les entreprises et les grands groupes de ce secteur des deux pays, en se concentrant principalement sur les questions techniques, l'amélioration du réseau électrique, le développement du marché des énergies renouvelables et le déploiement de l'aide au crédit accordée par les institutions financières du pays nordique.

Estimant de grands potentiels du Vietnam pour développer des énergies renouvelables, non seulement avec l'énergie éolien mais aussi avec l'énergie solaire, la diplomate suédoise a suggéré au Vietnam d'investir dans l'amélioration du système de transport, de faciliter la connexion au réseau de sources d'énergie sûres et durable, ainsi que de stocker et d'économiser l'énergie excédentaire pendant la haute saison de production.

L'ambassadrice suédoise au Vietnam, Ann Mwe. Photo: VNA

En outre, le gouvernement vietnamien devrait proposer des programmes de sensibilisation du public aux économies d'énergie et à l'utilisation de sources vertes et durables.

En ce qui concerne l'impact de l'accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA) sur la future coopération économique, commerciale et énergétique entre Hanoï et Stockholm, Mme Ann Mwe a souligné que ce pacte offrirait aux deux parties des opportunités de renforcer les relations bilatérales dans l'économie, les investissements et le commerce.

Le Vietnam et la Suède ont établi des relations bilatérales il y a plus de dix ans, et de nombreuses grandes entreprises et sociétés suédoises font des affaires au Vietnam, a-t-elle poursuivi.

De cette manière, elle a exprimé l'espoir que les entreprises des deux pays intensifieront les investissements et les activités commerciales, lorsque la pandémie de COVID-19 sera maîtrisée, ajoutant que le commerce bilatéral, bien que modeste, continuera de croître dans les années à venir. -VNA