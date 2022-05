Le président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jin (droite) et le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Bui Van Cuong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam du 18 au 20 mai, le président du Parlement singapourien Tan Chuan-Jin a rencontré le 19 mai le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne, chef du Bureau de l'AN et président du Groupe de députés d'amitié Vietnam-ASEAN Bui Van Cuong.

Tan Chuan-Jin a émis son souhait de renforcer les échanges d'amitié entre les députés des deux pays, contribuant au resserrement des relations entre les deux organes législatifs en particulier et au développement du partenariat stratégique entre les deux pays en général.

Pour sa part, Bui Van Cuong a déclaré que cette visite du président du Parlement singapourien revêtait une signification importante, contribuant au renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Singapour.

Photo: VNA



Il a exprimé sa conviction que Singapour se développerait de plus en plus et jouerait un rôle important dans le maintien et la garantie de la paix, de la stabilité, de la prospérité dans la région et le monde.

Le président du Groupe de députés d'amitié Vietnam-ASEAN a également souhaité voir la collaboration étroite entre les députés des deux pays au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux. -VNA