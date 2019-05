La séance de travail entre des responsables du Front de la Patrie du Vietnam et de l’Association du peuple de Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et l’Association du peuple (AP) de Singapour ont convenu de renforcer la formation des cadres et les échanges entre les deux peuples.

Les deux parties sont parvenues à ce consensus lors d’une séance de travail qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation de haut niveau du FPV, conduite par son vice-président et secrétaire général du Comité central, Hau A Lenh, du 7 au 11 mai à Singapour.

Hau A Lenh a hautement apprécié le rôle l’AP dans le soutien du Parti de l’action populaire de Singapour à promouvoir le consensus social et à servir de pont entre le Parti au pouvoir et le peuple. Il a aussi noté que le FPV estimait hautement sa coopération avec l’AP.

Le responsable vietnamien a demandé à l’AP de renforcer la coopération entre les agences et entreprises singapouriennes et ceux du Vietnam dans la défense, la sécurité, l'économie, le commerce, l’investissement et la formation. Il a également appelé à une coordination entre les deux pays pour organiser les activités de coopération au sein de l'ASEAN et lors des forums multilatéraux.

Hau A Lenh a demandé à l’AP de créer les conditions favorables à la communauté des Vietnamiens dans le pays, ajoutant que le Vietnam assurerait également des conditions optimales pour les activités des entreprises singapouriennes.

Selon le directeur général de l’AP, Desmond Tan, a tenu en haute estime les relations de coopération entre les deux organisations. La culture est un domaine important de la coopération bilatérale. Les deux parties renforceront l’envoi de troupes artistiques dans les festivals de chaque pays respectif, notamment le Festival de Hue au Vietnam et le Festival de Chingay à Singapour.

Les deux parties ont décidé d’organiser annuellement les échanges de délégations afin de partager leurs expériences, de renforcer les échanges entre les deux peuples.

Dans le cadre de sa visite, la délégation du FPV a rendu une visite de courtoisie à Sam Tan, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères et au développement social et familial de Singapour. - VNA