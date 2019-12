Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam (gauche) et le directeur de la Garde nationale russe, le général Victor Zolotov (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam et le directeur de la Garde nationale russe, le général Victor Zolotov, se sont entretenus à Hanoi le 3 décembre.

Le ministre To Lam a exprimé sa conviction que la visite de la délégation russe constituerait une étape importante dans la consolidation et le développement de la coopération entre les deux parties dans la lutte contre la criminalité, la protection de la sécurité et de l'ordre, contribuant ainsi au renforcement de l'amitié entre le Vietnam et la Russie, en particulier au moment où les pays célébreront le 70e anniversaire des relations diplomatiques en janvier 2020.

Compte tenu de la prévalence de nouveaux crimes, en particulier transfrontaliers, du terrorisme, de la drogue et du trafic d'êtres humains, le ministre To Lam a appelé à une coopération plus efficace entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et la Garde nationale de la Russie.

En réponse, M. Zolotov a déclaré que la Garde nationale de Russie espérait renforcer les partenariats avec le ministère vietnamien dans tous les domaines d'intérêt commun, notamment la sécurité.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération, de tirer des enseignements de leurs expériences réciproques en matière de lutte contre la criminalité et d’organiser des cours de formation sur la lutte contre les terroristes et le sauvetage des otages, entre autres.

Le ministre To Lam et le directeur Zolotov ont signé un mémorandum d'accord à la fin de leur entretien. -VNA