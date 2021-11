Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Un forum consacré à la promotion du commerce agricole et aquatique Vietnam-Russie a été organisé virtuellement le 23 novembre par le ministère vietnamien de l'Agriculture, du Développement rural (MARD), le ministère russe de l'Agriculture, l'ambassade de Russie au Vietnam et l'ambassade du Vietnam en Russie.

Selon le vice-ministre du MARD, Tran Thanh Nam, le Vietnam occupe la première place en Asie du Sud-Est en matière de chiffre d'affaires commercial avec la Russie et est le sixième partenaire commercial de la Russie en Asie-Pacifique. Le commerce bilatéral a atteint 4,5 milliards de dollars au cours de la période 2018-2020, dont les produits agricoles représentaient environ 18 à 20 %, soit 900 millions de dollars chaque année.

Au cours des 10 premiers mois de cette année, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et et aquatiques du Vietnam vers la Russie se sont élevées à 469 millions de dollars, en hausse de 32,6 % sur un an.



Le Vietnam a principalement expédié des produits aquatiques, du café, de noix de cajou, des fruits, du thé, du bois et du riz vers la Russie, tout en important du blé, des engrais, du bois, de la viande et des produits laitiers.



Le vice-ministre russe de l'Agriculture, Sergey Lvovich Levin, a déclaré que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (UEE) avait ouvert des opportunités commerciales pour les deux pays. Le Vietnam est un marché dynamique et développé dans la région, a déclaré le responsable, soulignant une coopération approfondie entre les deux parties dans le commerce agricole.



Partageant le même point de vue, le conseiller commercial vietnamien en Russie, Duong Hoang Minh, a estimé que grâce à l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne, la plupart des exportations agricoles et aquatiques du Vietnam vers la Russie ont bénéficié d'un tarif zéro.



Il a suggéré que les entreprises vietnamiennes participent davantage aux grandes expositions russes pour étudier davantage le marché. Les entreprises devraient investir davantage dans les produits qui présentent des avantages tels que le café, les produits aquatiques et les fruits transformés, a-t-il déclaré, expliquant que les exportations de matières premières ont une faible valeur économique. -VNA