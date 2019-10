La culture d'algue dans la province de Ninh Thuan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un forum de coopération dans l'environnement entre le Vietnam et la République de Corée a eu lieu jeudi matin à Hanoï.

S'inscrivant dans le cadre d'un séminaire et d'une exposition des équipements et des technologies de l'environnement (ENVIROTEX 2019), cet événement a été organisé par l'Association vietnamienne pour la Conservation de la nature et de l' Environnement (VACNE), l'Association sud-coréenne de l'industrie environnementale ( KEIA).

Il s'agissait d'une bonne occasion permettant aux entreprises vietnamiennes et sud-coréennes de présenter les opportunités de coopération dans le secteur environnemental.

Lors du forum, les participants se sont concentrés sur les questions principales telles que l'encouragement des entreprises à protéger l'environnement dans le sens de l'économie circulaire, la gestion des déchets solides dans la ville de Hanoï, la résilience aux incidents environnementaux au Vietnam, les perspectives de l'application des technologies dans le traitement et le recyclage des déchets solides ménagers de la République de Corée au Vietnam, etc.

En marge du forum, a eu lieu la cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération entre la VACNE, la KEIA, la société sud-coréenne Techno-bio et le Centre de réponse aux incidents environnementaux du Vietnam (SOS). -VNA