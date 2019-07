Tran Duc Thang, membre de la Commission centrale du Contrôle du PCV (gauche) et le chef adjoint de l’ACRC, Kwon Tea-sung. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Une délégation de la Commission centrale du contrôle du Parti communiste du Vietnam (PCV), a effectué du 25 au 29 juin une visite de travail en République de Corée pour étudier des expériences sud-coréennes en matière de lutte contre la corruption.

La délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec la Commission anti-corruption et des droits civils de la République de Corée (ACRC), l’Université nationale de Chungnam (CNU) avant de se rendre à l’ambassade du Vietnam dans ce pays.

Le chef adjoint de l’ACRC, Kwon Tea-sung a informé la délégation vietnamienne des activités de sa commission dans la coordination des initiatives anti-corruption et l’évaluation de l'intégrité des organes étatiques et des impacts de la corruption, l’ajustement des ordonnances et règlements en la matière…

Selon le professeur Deong-seong Oh, directeur de la CNU, l’une des 300 meilleures universités du monde, son établissement accueille chaque année de 30 à 60 cadres vietnamiens et a coopéré avec huit universités vietnamiennes dans divers domaines. -VNA