Séance de travail avec les responsables du ministère sud-coréen de l'Education. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Une délégation de la Commission de Propagande et de l'Éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par son chef adjoint, Nguyen Thanh Long, effectue une visite de travail en République de Corée du 10 au 14 décembre pour acquérir des expériences en matière de développement de la communication et de la formation professionnelle.



Lors d’une séance de travail avec l’agence de presse Yonhap, les deux parties ont discuté de l’application des sciences et technologies, en particulier de l’intelligence artificielle, dans le domaine de la communication, et de la façon dont les médias sud-coréens, notamment Yonhap, réagissent à la forte concurrence des réseaux sociaux dans la fourniture d'informations.



Le président et PDG de l'agence de presse Yonhap, Cho Sung-boo, a souligné la coopération étroite entre le Vietnam et la République de Corée dans de nombreux domaines, en particulier le journalisme.



Il a insisté sur les liens étroits entre Yonhap et l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), soulignant que son agence ouvrirait un bureau à Hanoï dans le futur.



De son côté, le chef adjoint de la Commission de Propagande et de l'Éducation du Comité central du PCV, Nguyen Thanh Long a fait grand cas de la coopération et du partage d'expériences entre les deux agences de presse.



La délégation vietnamienne a pris note des expériences de Yonhap en matière de vérification des informations publiées sur les réseaux sociaux, de collecte des frais de lecture en ligne et des tendances de développement de la presse en République de Corée.



Lors de l’entretien avec Park Beag-beom, vice-ministre de l'Education, le 12 décembre, Nguyen Thanh Long s’est déclaré heureux de la coopération efficace entre les ministères de l'Education des deux pays, espérant que le gouvernement et le ministère de l'Education de la République de Corée aideraient le Vietnam à développer une éducation de qualité, dont la formation professionnelle.



Il a également proposé à la partie sud-coréenne d'aider le Vietnam dans la recherche scientifique et technologique, et l’enseignement de la langue vietnamienne aux familles biculturelles (vietnamo - sud-coréennes) vivant dans ce pays.



Il a espéré que la partie sud-coréenne faciliterait la poursuite d'études sur son sol pour un plus grand nombre d'étudiants vietnamiens.



Les deux parties ont aussi convenu de servir de passerelle pour promouvoir les liens entre leurs universités.



Le même jour, la délégation vietnamienne a visité le lycée technique de Séoul pour se renseigner sur le modèle de formation professionnelle dispensée dans les lycées sud-coréens. –VNA