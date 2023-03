Lors de la réception. Photo : VNA

Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Duc Hai (à droite) et le ministre polonais des Affaires étrangères (AE) Zbigniew Rau. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Duc Hai a reçu, le 17 mars à Hanoï, le ministre polonais des Affaires étrangères (AE) Zbigniew Rau, en visite de travail au Vietnam, affirmant que le Vietnam souhaitait renforcer davantage les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec la Pologne, l'un des partenaires prioritaires du Vietnam en Europe centrale et orientale.Le dirigeant vietnamien a demandé qu’après le COVID-19, les deux pays devraient renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux pour resserrer davantage les relations de coopération dans les domaines potentiels.Discutant de la coopération économique et commerciale bilatérale, le vice-président de l'AN vietnamienne Nguyen Duc Hai et le ministre Zbigniew Rau ont convenu que la coopération économique et commerciale continuerait d'être maintenue et développée. Depuis des années, la Pologne reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe centrale et orientale. Malgré les impacts de COVID-19, le commerce bilatéral en 2021 et 2022 a atteint un record de 2,58 milliards de dollars.A cette occasion, le chef adjoint de l’organe législatif vietnamien a demandé l'AN polonaise d’achever précocement la ratification de l'Accord de protection des investissements Vietnam-Union européenne (EVIPA) pour améliorer l'efficacité de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays et de contribuer une voix pour inciter la Commission européenne (CE) à retirer prochainement le "carton jaune" contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) pour les produits halieutiques vietnamiens.Selon le ministre des AE polonais Zbigniew Rau, le Vietnam est le plus grand partenaire économique de la Pologne en Asie du Sud-Est. Il a souhaité continuer à recevoir le soutien de l'AN du Vietnam pour que la coopération économique bilatérale s’épanouisse de plus en plus, notamment dans le domaine de la haute technologie.Lors de la rencontre, les deux parties ont également discuté de la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation ; des sciences et des technologies, de la finance et de la banque.A propos de la question de la Mer Orientale et la région, les deux parties ont souligné l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans cette zone maritime ainsi que de régler des différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.Enfin, les deux parties ont souhaité promouvoir les relations bilatérales, notamment la coopération parlementaire dans les temps à venir. -VNA