Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai prend la parole au Forum d'Affaires Vietnam-Mexique. Photo: VNA

Mexico (VNA) - Une délégation de 23 entrepreneurs vietnamiens, dirigée par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai, a participé au Forum d'Affaires Vietnam-Mexique tenu le 4 juillet à Mexico, dans le but de rechercher des opportunités de coopération avec les partenaires mexicains.

La sous-Secrétaire au commerce extérieur, Luz María de la Mora, a fait l'éloge des relations économiques et commerciales bilatérales, affirmant que le Mexique considère le Vietnam comme un marché stratégique dans la région Asie-Pacifique.

Photo: VNA

Elle a souhaité que les agences concernées des deux pays continuent à renforcer leur étroite coordination dans les temps à venir et que les entreprises des deux pays tirent effectivement parti de l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), contribuant ainsi à améliorer la valeur d'échanges commerciaux bilatéraux et à la reprise économique post-pandémique.

Elle a déclaré que le ministère mexicain de l'Économie créerait toutes les conditions favorables et apporterait un soutien maximal à la communauté d'affaires des deux pays.

Pour sa part, le vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a déclaré que le Mexique était actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et que le Vietnam était le huitième partenaire commercial du Mexique en Asie du Sud-Est.

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai et la sous-Secrétaire au commerce extérieur, Luz María de la Mora. Photo: VNA

Selon lui, les échanges commerciaux des deux pays ont augmenté positivement en 2021, atteignant 5,06 milliards de dollars, en hausse de 37,5% en glissement annuel et 2,33 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2022, en hausse de 21,9 % par rapport à la même période de l’an dernier.

Le Vietnam souhaite accroître davantage la valeur des échanges commerciaux et des investissements avec le Mexique, en mettant l'accent sur l'énergie, les télécommunications, l'agriculture de haute technologie et les industries à haute valeur ajoutée, a-t-il déclaré.

Auparavant, les deux responsables ont passé en revue les résultats de la troisième session du comité mixte Vietnam-Mexique sur la coopération économique et discuté des mesures visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales dans les temps à venir.-VNA