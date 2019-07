Quang Binh (VNA) - Le 7e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) ayant pour thème «Edifier le Parti et le système politique dans le nouveau contexte » a eu lieu le 30 juillet dans la province de Quang Binh au Centre.

La partie vietnamienne a été présentée par Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV et la partie laotienne, par Kikeo Khaykhamphithoune, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de propagande et de l’éducation du PPRL, président du Conseil national des sciences sociales du Laos.

Selon Vo Van Thuong, l’édification du Parti, pour le Vietnam, est une mission primordiale et significative qui assure le succès du Renouveau. L’édification du Parti et du système politique vise à améliorer la capacité de direction du Parti et l’efficacité du système politique et aussi à assurer la conformité entre le renouvellement économique et politique. L’édification du Parti sain et puissant est un élément décisif pour le développement du Parti.

Le séminaire a permis aux deux parties d’échanger des questions théoriques et pratiques qui se posent pour l’édification du Parti et du système politique, aux deux scientifiques de partager leurs point de vue et les méthodes de recherche et de tirer des expériences dans cette mission.

Dans le discours prononcé lors du séminaire, Kikeo Khaykham Phithoune a souligné l'importance pour les deux Partis de choisir le thème "Construction du Parti et du système politique dans la nouvelle situation" pour ce séminaire. Il a affirmé que le séminaire avait eu lieu dans le contexte où les deux Partis se préparaient à organiser le congrès national de chaque Parti, contribuant ainsi à la synthèse de la théorie et de la pratique de la construction du Parti et du système politique.

Il a souligné que l’édification d'un Parti et d'un système politique propre et fort dans la nouvelle situation est une question importante et urgente pour renforcer le leadership du Parti et sa combativité, à renforcer l'efficacité et l'efficience de la gestion par l'État, et à promouvoir le rôle et le dynamisme des organisations sociopolitiques afin d'atteindre l'objectif de construire et de promouvoir le régime démocratique populaire; mettre en évidence les réalisations dans la construction du Parti et le système politique dans l’œuvre de Renouveau.

Il a également souligné certaines limites, tiré des leçons d’expériences et défini des tâches et des solutions pour la construction du Parti du Laos, à savoir: renforcer la construction du Parti est sain et fort, assurer la direction du Parti et sa combativité, mériter d'être le noyau dirigeant du système politique démocratique du peuple, continuer à consolider et à perfectionner l’Etat démocratique et populaire géré par la loi, par le peuple et pour le peuple...

Les 30 et 31 juillet, les participants au séminaire écouteront des rapports thématiques, discuteront et échangeront des idées pour approfondir les questions d’intérêt commun. -VNA