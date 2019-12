Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) – La Direction d’État des archives du Vietnam et le Département national des Archives du Laos ont signé le 3 décembre à Hanoï un protocole d'accord sur la coopération bilatérale à l'horizon 2020.

Le protocole d'accord fait suite à la coopération fructueuse ces dernières années entre la Direction d’État des archives du Vietnam, relevant du ministère vietnamien de l'Intérieur, et le Département national des Archives du Laos, relevant du ministère laotien de l'Intérieur.

Le directeur de la Direction d’État des archives du Vietnam, Dang Thanh Tung, a déclaré que les deux agences avaient efficacement mis en œuvre des activités de coopération, notamment en matière de formation des ressources humaines et d'échange d'informations et de matériel professionnel.

Selon la directrice du Département national des Archives du Laos, Mme Thongchanh Keosenhom, l'agence laotienne a toujours bénéficié d'une aide de la part de la Direction d’État des archives du Vietnam. En 2019, la partie vietnamienne a aidé le Laos à former des experts en archivage et lui a fourni de nombreux documents sur la gestion des enregistrements et des archives.

En 2020, les deux parties vont continuer à travailler ensemble pour réviser des archives en française réservées au Département national des Archives du Laos, dans le but d'échanger des catalogues et des documents liés à l'histoire des deux pays. -VNA